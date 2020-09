Ancora paura a Beirut: gigantesco incendio al porto (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono Ancora ignote le cause del nuovo incendio ma le fiamme sarebbero divampate all’interno di un magazzino contenente oli e pneumatici Ancora paura a Beirut, Ancora il porto avvolto nelle fiamme. Questa volta si tratta di un incendio, dopo l’esplosione del 4 agosto, sale nuovamente la preoccupazione. La notizia arriva direttamente dall’emittente televisiva “Lbci”, ed … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

robinhogws : RT @lyshogws: mi piaci, ti giuro, i baci al cianuro. fammi vivere bene ancora un minuto, prima di avere un'altra crisi d'identità di sogni… - dreaminhogvarts : E io sono contro il fanservice eh, odio gli sceneggiatori che non fanno ciò che devono per paura dei fan. Ma andare… - Ichigo_rad3 : @ragynfemme Ma ancora adesso io che soffro di problematiche psichiatriche io ho paura la gente voglia mettermi in m… - RebVelvet_ : @BarbieXanax Ottusità e privilegio sono miei che condivido la mia esperienza o tuoi che la svaluti? Io AVEVO PAURA… - FraLauricella : @repubblica Non è che appena esce il vaccino il #coronavirus si mette paura e scompare. Dovremo convivere ancora a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora paura Mariano, la roggia fa ancora paura Via ai lavori di rinforzo degli argini La Provincia di Como Liliana Segre: “Il pestaggio di Willy è una barbarie assoluta: mi ha suscitato ricordi terribili”

“Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”, lo ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Se ...

Threat Landscape Report: minacce informatiche nei primi sei mesi del 2020

Una caratteristica peculiare del primo semestre del 2020 in termini di minacce e malware è che tutti i criminali informatici hanno sfruttato lo stesso tema: l’emergenza globale causata dalla pandemia ...

“Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”, lo ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Se ...Una caratteristica peculiare del primo semestre del 2020 in termini di minacce e malware è che tutti i criminali informatici hanno sfruttato lo stesso tema: l’emergenza globale causata dalla pandemia ...