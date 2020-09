Anche la California brucia: evacuate alcune città. Enormi nubi di fumo su San Francisco e Los Angeles e il Golden Gate è spettrale (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli incendi continuano a devastare la California. Il fumo ha reso spettrale e surreale l’area del Golden Gate di San Francisco, mentre una densa nube scura ha coperto lo skyline di Los Angeles. I funzionari della California hanno emesso un avviso di evacuazione per coloro che vivono ai piedi del Bobcat Fire a Monrovia, Altadena, Sierra Madre, Azusa, Bradbury, Arcadia e Duarte Mesa. Il “Bobcat Fire”, questo il nome dato all’incendio, ha annerito più di 4 mila ettari ed è ancora fuori controllo. Le immagini aeree dei roghi. L'articolo Anche la California brucia: evacuate alcune città. Enormi ... Leggi su ilfattoquotidiano

