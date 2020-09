ANCE Benevento dà seguito all’accordo Nazionale con Intesa Sanpaolo (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente di ANCE Benevento, Mario Ferraro, ha incontrato i rappresentanti della filiale imprese territoriale di Intesa Sanpaolo per dare attuazione a livello locale all’accordo siglato ad agosto a livello Nazionale con il quale si intende mettere a disposizione degli associati dell’ANCE soluzioni di finanziamento per rispondere al rilancio del comparto e massimizzare al contempo l’efficacia degli incentivi governativi previsti dal cosiddetto Superbonus 110%. “Favorire l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione con il superbonus significa accelerare i processi di crescita messi in campo con i provvedimenti messi in campo – Dichiara Mario Ferraro presidente di ... Leggi su anteprima24

