Amichevole Cagliari-Roma a porte aperte | massimo 1000 spettatori alla Sardegna Arena

Un pubblico di massimo mille spettatori assisterà all'Amichevole tra Cagliari e Roma alla Sardegna Arena. Lo fa sapere la società sarda con una nota apparsa sul sito ufficiale: "Sarà possibile acquistare sino ad un massimo di un tagliando a persona, la vendita sarà effettuata esclusivamente online sul sito di Ticketone. Per tutti sarà necessario essere in possesso della 'Passione Casteddu'. A disposizione sino ad un massimo di 1.000 posti in Main Stand, aperto anche il Settore Distinti riservato ai diversamente abili".

