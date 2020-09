AMD: CPU Zen 3 e GPU Radeon RX 6000 in arrivo a ottobre (Di giovedì 10 settembre 2020) AMD ha annunciato ufficialmente che a ottobre svelerà i processori desktop Ryzen Zen 3, e le nuove schede video Radeon RX 6000 Il colosso statunitense di Sunnyvale AMD, ha annunciato ufficialmente che svelerà i processori Ryzen desktop di nuova generazione basati sull’architettura Zen 3. I processori verranno svelati l‘8 ottobre, per la precisione alle ore 18:00. Per quanto riguarda invece le nuove schede video, le Radeon RX 6000 basate su architettura RDNA 2, arriveranno il 28 ottobre, sempre alle 18:00. Scopriamo tutti i dettagli nell’articolo. Come detto in apertura, AMD ha annunciato ufficialmente che presenterà a ottobre sia i nuovi processori che le nuove schede video. Un mese pieno di ... Leggi su tuttotek

HOverclock : AMD ha annunciato, durante la giornata di oggi, che le GPU Radeon RX 6000 RDNA2 (Big Navi), saranno svelate il gior… - HwlegendM : AMD ha annunciato, durante la giornata di oggi, che le GPU Radeon RX 6000 RDNA2 (Big Navi), saranno svelate il gior… - HWLegend : AMD ha annunciato, durante la giornata di oggi, che le GPU Radeon RX 6000 RDNA2 (Big Navi), saranno svelate il gior… - Asgard_Hydra : AMD va all'attacco, annunciata la presentazione delle schede video RDNA2 e delle CPU Zen 3 - hwupgrade : I nuovi processori #Ryzen verranno presentati il prossimo 8 ottobre - e a fine mese vedremo le schede #Radeon! ?? -