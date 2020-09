Ambiente, Calabria: in estate trovati 83 nidi di Tartarughe Caretta Caretta (Di giovedì 10 settembre 2020) Nell’estate 2020 sulle coste della Calabria sono stati trovati 83 nidi di Tartarughe marine “Caretta Caretta”, con più di 1.000 tartarughine nate in questo periodo. Lo rendono noto il Dipartimento Ambiente della Regione e l’Ente per i Parchi marini regionali, che, ricordano, “hanno sostenuto ed incentivato le attività delle associazioni ambientaliste impegnate nel monitoraggio e tutela dei nidi delle Tartarughe marine, della specie ‘Caretta Caretta’, che nell’estate 2020 hanno prediletto le coste calabresi per ... Leggi su meteoweb.eu

sdarchitetto : ?? MAO Modulo Abitativo Outdoor MAO è l’esperienza di un glamping in un ambiente wilderness. MAO è esperienza.… - cmnewsit : Calabria: Lavori della quarta Commissione “Ambiente” - ilquotidianoweb : Abusivismo sulla Costa degli dei, demolito, alla presenza del prefetto, un immobile sulla spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Calabria Ambiente, Calabria: in estate trovati 83 nidi di Tartarughe Caretta Caretta Meteo Web Trovati 83 nidi di tartarughe caretta caretta sulle coste calabresi nell’estate 2020

Nell’estate 2020 sulle coste della Calabria sono stati trovati 83 nidi di tartarughe marine “caretta caretta”, con più di 1.000 tartarughine nate in questo periodo. Lo rendono noto il Dipartimento Amb ...

Criminalità legata a comunità rom, 20 arresti nel Reggino

E’ stata denominata “”Iceberg” l’operazione condotta stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio contro un gruppo criminale, attivo nella Locride e riconducibile ad elementi appartene ...

Nell’estate 2020 sulle coste della Calabria sono stati trovati 83 nidi di tartarughe marine “caretta caretta”, con più di 1.000 tartarughine nate in questo periodo. Lo rendono noto il Dipartimento Amb ...E’ stata denominata “”Iceberg” l’operazione condotta stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio contro un gruppo criminale, attivo nella Locride e riconducibile ad elementi appartene ...