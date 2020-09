Alvino: “Nessun contatto tra Adl e il Napoli da venerdì scorso. Le amichevoli non sono a rischio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Carlo Alvino, giornalista molto vicino agli affari del Napoli, scrive su Twitter che la situazione contagi nel Napoli, dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, è sotto controllo. Non sarebbero a rischio le amichevoli già organizzate, come invece paventato dalla Gazzetta dello Sport. Alvino scrive: “Situazione monitorata ma tranquilla in casa Napoli. sono stati già effettuati due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi ovviamente negativi) ed un terzo è stato effettuato stamane, così come da programma. Domani si attende la risposta. Non dovrebbero essere a rischio le due amichevoli già programmate. Da venerdì scorso nessun contatto ... Leggi su ilnapolista

