Altro che incuria. Durante il lockdown c'è stato boom per la cosmetica (Di giovedì 10 settembre 2020) Non potevamo uscire e, almeno in teoria, avremmo potuto lasciarci andare ciabattando per casa con i capelli sporchi, la pelle secca e la barba lunga. Niente sarebbe stato più facile, in effetti, e, se le cose fossero andate davvero così, a maggio, al termine del lockdown, a rimettere il naso fuori di casa sarebbe stato un esercito di pallidi e trascurati zombie. Eppure le cose sono andate diversamente, almeno a leggere i dati di vendita on-line del brand Ottaviano Parfums et Beauté. A marzo, lo store on-line dell'azienda ha registrato un +25% rispetto all'anno precedente. Un ottimo risultato che però era ancora niente rispetto alla performance del mese successivo, quando abbiamo capito che saremmo dovuti rimanere in casa davvero a lungo: +75,45%. E anche maggio, con l'allentamento progressivo delle misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che taglio delle tasse. Casa e consumi nel mirino ilGiornale.it De Laurentiis e la moglie positivi al Covid: all'assemblea di Lega ha pranzato con altri presidenti

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è positivo al Covid. "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ier ...

Serena, la super-mamma vince anche con la mano sinistra…

Lei che prima ne aveva perse appena 6 ... sette volte ha dovuto giocare più di due ore. Collezionando un altro record da tenere a mente: 44 partite vinte dopo aver perso il primo set.

