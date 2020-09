Altafini: “Non vedo favoriti in questo campionato. A volte mi chiedo quanto avrei potuto segnare oggi…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Josè Altafini, storico ex attaccante della Juventus ma anche di Napoli e Milan, prova ad analizzare quella che sarà la nuova stagione di Serie A. L'ex centravanti ha parlato a margine di un evento nel fiorentino, dove ha toccato svariati temi, partendo dalla prossima favorita in Serie A fino ai nuovi colpi di calciomercato.LE PAROLE DI Altafinicaption id="attachment 283217" align="alignnone" width="800" Altafini (Getty Images)/caption"È difficile dire chi sia favorito per vincere il prossimo campionato, se dovessi basarmi sui risultati recenti dico Juventus, ma non ci sono tante altre motivazioni. Pirlo dovrà adattarsi rapidamente, si troverà davanti qualcosa di nuovo. Messi? Trovo la decisione di restare al Barcellona naturale. Tonali non potrà cambiare il Milan, sarà un ... Leggi su itasportpress

