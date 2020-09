Allo Spallanzani 80 positivi al Coronavirus, 6 in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Resta stabile il numero di pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati Allo Spallanzani. Sono, infatti, ancora 80 i pazienti nell'istituto di ricerca e di questi 6 restano in terapia intensiva. Salgono di 4 unità le persone dimesse o trasferite in altre strutture, arrivando a 655.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

«Il primo controllo è stato positivo: per piccoli passi, ma continuiamo ad andare avanti».Il direttore del Centro ricerche cliniche di Verona, Stefano Milleri, allarga le braccia. Quella di ieri, per ...

Il New York Times riporta come il motivo dello stop sarebbe riconducibile ad una "reazione avversa" che si è manifestata in un volontario inglese che ha sviluppato una sindrome infiammatoria che colpi ...

