Allerta Meteo Sicilia | temporali e raffiche di vento

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un bollettino di Allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alle 24 di domani. In particolare, dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

