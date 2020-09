Allerta Meteo Sardegna: ancora criticità arancione nella zona occidentale (Di giovedì 10 settembre 2020) Permangono sino a mezzogiorno di domani, venerdì 11 settembre 2020, le condizioni di Allerta arancione – criticità per moderata per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Sui bacini Flumendosa-Fluminiddu e Gallura Allerta Gialla. Inoltre, resta vigente sino alle ore 12 di domani anche il bollettino di Condizioni Meteo avverse.L'articolo Allerta Meteo Sardegna: ancora criticità arancione nella zona occidentale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

