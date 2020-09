Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: forte maltempo in Sardegna, Sicilia e Nord/Ovest [MAPPE e DETTAGLI] (Di giovedì 10 settembre 2020) Allerta Meteo –L’area di bassa pressione, attualmente posizionata tra le Baleari e la Sardegna, nella giornata di domani, porterà instabilità anche sui settori occidentali della nostra Penisola, specie su Sicilia, Piemonte e su parte della Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni Meteo, impattando sulle ... Leggi su meteoweb.eu

