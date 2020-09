Allarme 14 settembre: tutta la scuola contro la Azzolina. Salvini: “Peggior ministro della storia” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Il governo giallofucsia cerca in tutti i modi di far passare il messaggio che il 14 settembre si rientrerà a scuola in condizioni di sicurezza e che andrà tutto bene ma il caos generato dall’incompetenza della “ministra” grillina dell’Istruzione Lucia Azzolina è tale che opposizione, sindacati e presidi da settimane lanciano allarmi sul fatto che non ci sono le condizioni per ripartire. “Siamo arrivati al 10 settembre e i sindacati, non Salvini, denunciano 70 mila cattedre vuote, mentre i presidi dicono che mancano i banchi“. Così il leader della Lega da Arezzo, punta il dito contro “il peggior ministro della Storia, Lucia ... Leggi su ilprimatonazionale

Dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola e 80 milioni rischiano di non poter accedere ai vaccini essenziali Scuola. Save the Children: ripresa preoccupa 7 genitori su 10 Save t ...

Albese, lavastoviglie in fiamme

Allarme incendio alle 21,30 di giovedì 9 settembre in via Repubblica, nella zona centrale di Albese con Cassano. I vigili del fuoco di Erba e Como sono intervenuti su segnalazione di un residente dell ...

