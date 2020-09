Alla scuola dei Gilets Jaunes, il diario di un apprendistato politico (Di venerdì 11 settembre 2020) Le lotte che hanno attraversato la Francia tra il novembre del 2018 e il marzo del 2020 brillano «come un fragile bagliore nella notte» dentro ad un ciclo politico segnato dAlla crisi del neoliberismo moderato e dal frantumarsi dell’Europa politica. Tuttavia, nulla di tutto ciò sarebbe avvenuto senza quel fondamentale evento democratico rappresentato dal 17 novembre del 2018, primo atto dei Gilets Jaunes. È questa la tesi espressa nell’ultimo libro che Barbara Stiegler ha pubblicato per Verdier con il titolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

OfficialASRoma : In questa stagione l'#ASRoma ha scelto di intitolare il progetto A Scuola di Tifo alla memoria di Willy Monteiro Du… - Affaritaliani : Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito… - AzzolinaLucia : Auguri a #LilianaSegre per i suoi 90 anni. Un’amica che ha dato alla scuola un sostegno importante in questi anni,… - alex5ssandra : RT @vlavivlava: È il 10 Settembre del 2001 Torni a casa da scuola e pranzi guardando Dragon Ball. Mentre pensi a cosa regalare al tuo amic… - elisa_jukebox : RT @AzzolinaLucia: Auguri a #LilianaSegre per i suoi 90 anni. Un’amica che ha dato alla scuola un sostegno importante in questi anni, con m… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scuola Conte: scuola al via lunedì. Mascherina anche al banco per 50 mila studenti la Repubblica Boccia: «Basta differenze tra i cittadini, stessi servizi per tutte le Regioni»

Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, va subito al dunque. «La bozza di disegno di legge quadro sulle autonomie regionali», dice, non è assolutamente un attacco alla Capitale». Il riferim ...

Fifa e Figc a colloquio con il governo: Stadi aperti a fine ottobre

Riaprire gli stadi per fine ottobre. Dopo che la scuola sarà andata a regime. E’ su questo l’obiettivo che il numero uno della Fifa, Gianni Infantino e quello della Figc, Gabriele Gravina stanno lavor ...

