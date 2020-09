Alessandra Amoroso si racconta : “Emma mi ha salvata” (Di giovedì 10 settembre 2020) In intervista Alessandra Amoroso ha rivelato alcune curiosità su di se e sul futuro, ha parlato anche di un momento importante con Emma Visualizza questo post su Instagram Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.☀️🚌🌊 #Karaoke Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@Amorosoof) in data: 14 Giu 2020 … L'articolo Alessandra Amoroso si racconta : “Emma mi ha salvata” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

rtl1025 : ?? Alessandra Amoroso ed i Boomdabash con #Karaoke vincono il #PowerHitsEstate2020 ?? @AmorosoOF @BOOMDABASH - TV8it : È Karaoke la canzone regina dell’Estate 2020! Congratulazioni Alessandra Amoroso & Boomdabash ??… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso a IlFattoQuotidianoIt “Durante il lockdown mi sono spenta, Karaoke è stata la mia ancora di salv… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @AmorosoOF e i @BOOMDABASH vincono il #powerhitsestate2020 con #karaoke. Gli altri premiati sono: @bobsinclar @TizianoF… - Spettakolo_mag : @AmorosoOF e i @BOOMDABASH vincono il #powerhitsestate2020 con #karaoke. Gli altri premiati sono: @bobsinclar… -