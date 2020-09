Alessandra Amoroso e i Boomdabash vincono Power Hits Estate con Karaoke; tra i premiati Tiziano Ferro, Gianna Nannini e Marracash (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandra Amoroso e i Boomdabash vincono Power Hits Estate: è Karaoke il tormentone dei mesi più caldi del 2020! Karaoke si aggiudica anche il premio RTL 102.5 Power Hits – FIMI, per il singolo italiano più venduto fra giugno e agosto così come il premio RTL 102.5 Power Hits – SIAE per il brano più suonato negli eventi musicali che si sono svolti in Italia tra il 22 giugno e il 28 agosto. La serata finale di Power Hits Estate si è tenuta all’Arena di Verona, in diretta TV, mercoledì 9 settembre e ha visto trionfare il team tutto salentino ... Leggi su optimagazine

