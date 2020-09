Alberto Zangrillo: "Berlusconi a marzo sarebbe morto di Covid" (Di giovedì 10 settembre 2020) “La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa”. Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele, non usa mezzi termini per raccontare la gravità e pericolistà del Covid 19 e, ospite di Piazzapulita su La7, assicura che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato con polmonite bilaterale da coronavirus, solo pochi mesi non ce l’avrebbe fatta.Il medico di fiducia del Cavaliere premette che Berlusconi sta meglio e che la sua risposta alla patologia è stata “ottimale” ma sottolinea quanto ... Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? 'La carica virale del tampone nasofaringeo di #Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente no… - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Non credo nella seconda ondata' - fattoquotidiano : È sempre bello quando parla il professor Alberto Zangrillo perché, nell’ascolto, ci si esercita in quella complessa… - LucaStanisci : Non credevo si potesse arrivare a tanto! - fabrizio66mn : RT @HuffPostItalia: Alberto Zangrillo: 'Berlusconi a marzo sarebbe morto di Covid' -