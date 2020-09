Alberto Matano furioso per l’intervista: “Io gay? Mi sono vergognato” (Di giovedì 10 settembre 2020) Alberto Matano è gay? La domanda indiscreta posta in un’intervista e la reazione esasperata di Matano. Alberto Matano è stato al centro di moltissimi rumors nelle ultime settimane, soprattutto a partire dallo scontro con Lorella Cuccarini, sua ex collega di conduzione al timone de La Vita in Diretta. La Cuccarini ha dovuto rinunciare a condurre la nuova … L'articolo Alberto Matano furioso per l’intervista: “Io gay? Mi sono vergognato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SurrexitVere : RT @marioadinolfi: “Non sono gay”. Gli strepitosi titoli dei colleghi del Fatto Quotidiano (e di altre dieci testate a ruota). Li avverto c… - mp_0911_ : RT @bravimabasta: Chi si preoccupa della sessualità altrui è perché probabilmente non ne ha una propria, come dimostra l'ossessione di Mari… - GiovanniMazzot5 : RT @marioadinolfi: “Non sono gay”. Gli strepitosi titoli dei colleghi del Fatto Quotidiano (e di altre dieci testate a ruota). Li avverto c… - crisci_lorenzo : RT @bravimabasta: Chi si preoccupa della sessualità altrui è perché probabilmente non ne ha una propria, come dimostra l'ossessione di Mari… - GossipItalia3 : Alberto Matano: “Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista” #gossipitalianews -