Albenga, Vespo: "i lavori di manutenzione all'asilo nido sono già iniziati" (Di giovedì 10 settembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara

Ultime Notizie dalla rete : Albenga Vespo

AlbengaCorsara News

Albenga | L’assessore alla Pubblica Istruzione Simona Vespo replica ai consiglieri di minoranza Cristina Porro e Gerolamo Calleri in merito all’asilo nido comunale di Albenga: “Dispiace costatare che ...L’assessore Pelosi: "Le linee guida sono arrivate tardi, ma ci siamo messi subito al lavoro per adeguare gli spazi alle normative Anti-covid" L’amministrazione comunale di Albenga, in stretta collabor ...