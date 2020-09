Al via 'Imprese e manager', competenze gratuite ad aziende per ripartire (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos/Labitalia) - La prolungata fase di lockdown ha messo in crisi interi settori produttivi dell'economia nazionale e ancora oggi moltissime Imprese – soprattutto nelle filiere del commercio e del turismo – stanno vivendo una situazione di emergenza con fatturati al minimo. Per sostenere gli sforzi degli imprenditori che devono e vogliono ripartire dopo l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, Cfmt (Centro di formazione management del terziario), Confcommercio e manageritalia hanno lanciato il progetto 'Imprese e manager' che consente alle aziende del terziario di fruire gratuitamente di competenze manageriali in grado di supportarle nel difficile percorso della ripartenza. E' quanto si legge in una nota congiunta ... Leggi su liberoquotidiano

Riprogrammare i fondi Ue a favore di sanità e imprese: così Campania e Umbria rispondono alla pandemia

Al via la modifica dei Programmi operativi regionali delle due Regioni per sostenere misure di contrasto all'emergenza. L'Italia finora ha riprogrammato circa 10,4 miliardi di fondi europei IN QUESTO ...

Al via la modifica dei Programmi operativi regionali delle due Regioni per sostenere misure di contrasto all'emergenza. L'Italia finora ha riprogrammato circa 10,4 miliardi di fondi europei IN QUESTO ...