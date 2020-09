Al Grande Fratello Milo Coretti aveva 29 anni: oggi ne ha 43, lo riconoscete? [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Milo Coretti è stato il vincitore della settima edizione del Grande Fratello. Romano, senza peli sulla lingua e con un carattere decisamente esplosivo, il concorrente ha portato a casa la vittoria sbaragliando tutti gli altri protagonisti della casa più spiata di Italia. Dopo il successo, arrivato all’improvviso, cosa fa oggi l’ex gieffino? Milo Coretti oggi: la vita dopo il Grande Fratello Dopo aver tentato di intraprendere una carriera nel mondo del cinema, l’ex gieffino ha deciso di abbandonare le luci della ribalta e del mondo dello spettacolo. Ha cambiato completamente campo, e lavora infatti come imprenditore nell’ambito della ristorazione. All’interno della ... Leggi su velvetgossip

