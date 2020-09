Ag. Szoboszlai chiude al Napoli: "Resterà al Salisburgo un altro anno, decisione definitiva!" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Napoli non acquisterà Dominik Szoboszlai nel corso di questa finestra di mercato perché il centrocampista ungherese Resterà al Salisburgo. Leggi su tuttonapoli

Tornare nell'Europa che conta. Questo l'obiettivo del Napoli di Gennaro Gattuso, che dopo una stagione in chiaroscuro, chiusa però in crescendo e con la conquista della Coppa Italia, vuole riconquista ...L’infortunio patito in nazionale dal romanista Zaniolo, paradossalmente, complica i piani azzurri. Il club giallorosso ha di fatto bloccato tutte le operazioni in uscita, blindando – almeno per il mom ...