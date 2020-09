Africa da record, ‘Jerusalema’ è il brano più ricercato al mondo su Shazam (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – ‘Jerusalema’, il brano del dj sudafricano Master KG diventato successo internazionale anche grazie a una “sfida di ballo” sui social, è la canzone più cercata al mondo su Shazam, l’applicazione che permette di identificare i brani a partire da una breve registrazione audio. A darne notizia è la stessa app sul suo profilo Twitter, congratulandosi con il musicista e produttore nato 24 anni fa a Tzaneen, una città non lontana dai confini con Zimbabwe e Mozambico. Leggi su dire

