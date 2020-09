Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati? La possibile conferma su IG [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati? Da quando Adriana Volpe è uscita volontariamente dalla casa di Cinecittà dove era una concorrente del Grande Fratello Vip 4 si parla di una possibile crisi col marito. Dopo mesi di voci ed indiscrezioni senza alcuna certezza, nelle ultime ore è stato lo stesso Roberto Parli a seminare un indizio. Infatti, il consorte della padrona di casa di Ogni Mattina ha risposto ad alcuni commenti da parte dei follower, facendo intendere che il matrimonio tra lui e l’ex gieffina sia arrivato al capolinea. Adriana Volpe e la nuova vita a Milano insieme alla figlia Gisele Come tutti sanno, la ... Leggi su kontrokultura

