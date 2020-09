AdR: Fiumicino primo scalo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax per misure e protocolli sicurezza (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora un importante riconoscimento internazionale all’aeroporto di Fiumicino per la lotta al contenimento del Covid-19. Skytrax, l’organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo, ha assegnato il punteggio massimo di 5 stelle per le misure e protocolli adottati dal “Leonardo da Vinci“. Lo scalo di Fiumicino risulta il primo aeroporto al mondo a ricevere questa attestazione che si aggiunge alla Biosafety Trust Certification di Rina e all’Airport Health Accreditation di ACI (l’associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti nel mondo) assegnate di recente ... Leggi su quifinanza

