ADL positivo al Covid, Palmeri: "Era in Lega senza mascherina e giornalisti si sono assembrati attorno a lui" (Di giovedì 10 settembre 2020) Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social dopo la notizia della positività di De Laurentiis al Covid: "Ieri era all’assemblea di Lega senza mascherina, e all’uscita i giornalisti - alcuni senza mascherina - ... Leggi su tuttonapoli

skullface2727 : RT @tottimitico: Prima gasperini positivo in panchina sintomatico a Valencia poi ADL sintomatico in assemblea di lega Questo è il calcio i… - SeEarn : DE LAURENTIIS POSITIVO AL COVID 19, IL CALCIO NAPOLI CONFERMA IN UNA NOTA UFFICIALE #Covid19 #ADL #DeLaurentiis… - EltonTuitStarr : RT @tottimitico: Prima gasperini positivo in panchina sintomatico a Valencia poi ADL sintomatico in assemblea di lega Questo è il calcio i… - MatteoMarino_ : Il #Napoli, con un comunicato sul proprio sito, informa che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positiv… - scvglia : sono disposto a perdonare adl se lotito risulterà positivo -