“Accesso Vietato ai Figli del Personale Sanitario che Lavora nel Reparto Covid”, Scoppia il Caos in un Asilo (Di giovedì 10 settembre 2020) Una notizia particolarmente controversa esce da un’Asilo di Pisa, nel frattempo il comune comunica: “Caso risolto, ma resta lacuna normativa nel decreto”. Un caso davvero controverso si è scatenato all’Asilo comunale “I Passi” a Pisa: Qui i bambini Figli di Personale ospedaliero come medici, infermieri e operatori sanitari che possono essere venuti a contatti con persone affette da covid-19 non potranno frequentare l’istituto. Il fatto è stato denunciato da una coppia di genitori che Lavora in ospedale, il comune li ha contattati per avvertirli di non poter portare i bimbi nell’Asilo. “È discriminatorio e anticostituzionale lasciare a casa i bimbi di chi Lavora in ospedale ... Leggi su youreduaction

pacchisotto : @ilmamilio Ma voi siete giornalisti i fungete da ufficio stampa x chi vi contatta? Lo volete dire che l'accesso è v… - m_muce : Vietato l'accesso agli immigrati sui mezzi di trasporto per far spazio agli studenti ... Scioccante Poi commuoviam… - Andrrr8 : @INSTABILOBOSS @CottarelliCPI messaggio ztl. 'varco aperto'. uno pensa di poter entrare e invece significa che il s… - for_ma : RT @perixle: Ad #Amnesty International e altre NGO vietato l'accesso remoto all'udienza. Vietato l'accesso anche al redattore capo di #Wiki… - VegStalin : RT @perixle: Ad #Amnesty International e altre NGO vietato l'accesso remoto all'udienza. Vietato l'accesso anche al redattore capo di #Wiki… -

Ultime Notizie dalla rete : “Accesso Vietato Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera