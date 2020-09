Accadde Oggi: “Miracle Mike”, ovvero l’incredibile storia del gallo che sopravvisse per 18 mesi senza testa [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 10 settembre 1945, all’agricoltore statunitense Lloyd Olsen di Fruita, in Colorado, venne chiesto dalla moglie di andare in cortile a prendere un pollo per la cena. Olsen ne scelse uno di razza Wyandotte, di cinque mesi e mezzo di nome Mike. Tagliò la testa al pollo con un’ascia, ma mancò la vena giugulare, lasciando intatti un orecchio e la maggior parte del tronco cerebrale. A causa del tentativo fallito di Olsen di decapitare Mike, il pollo era ancora in grado di stare in equilibrio e camminare, seppur goffamente. Tentò di pavoneggiarsi, di beccare il cibo e cantare, anche se con scarso successo; il suo “canto” consisteva in un gorgoglio prodotto nella sua gola. Vedendo che Mike non moriva, Olsen decise invece di prendersene cura. Lo alimentava con una miscela di latte e acqua tramite un ... Leggi su meteoweb.eu

1Alcuni paparazzi si sono appostati sotto casa di Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è scagliata contro di loro. L’accaduto Belen Rodriguez questa volta ha davvero perso la pazienza. E no, non ...

Estorsione a luci rosse ai danni di un prete del Padovano. Due fratelli di origine marocchina di 20 e 40 anni hanno ricattato il prelato dopo che il più giovane aveva avuto un rapporto sessuale con lu ...

