Accadde oggi: il 10 settembre 1898 moriva la “Principessa Sissi”, pugnalata al cuore da un anarchico italiano (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 10 settembre 1898 Elisabetta d’Austria, passata alla storia come “principessa Sissi” grazie a una serie di film degli anni ’50, veniva assassinata in Svizzera per mano dell’italiano Luigi Lucheni. Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach era nata a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, quarta dei dieci figli del duca Massimiliano Giuseppe e di Ludovica di Baviera. A soli 16 anni divenne imperatrice sposando l’altrettanto giovane Francesco Giuseppe d’Austria, suo cugino, dal quale ebbe quattro figli. La bellezza dell’imperatrice divenne quasi proverbiale, e fu sempre molto invidiata per la sua posizione sociale e per il suo aspetto. Col passare del tempo, però, proprio il suo aspetto fisico divenne un’ossessione: se ne occupava con una cura ... Leggi su meteoweb.eu

