Accadde oggi – 11 settembre 2001: complici nascosti, allarmi sottovalutati, Nostradamus e quella agghiacciante frase di Trump (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi c’era non potrà mai dimenticarlo. A chi non c’era non sarà mai permesso di dimenticare. E’ sufficiente dire 11 settembre 2001 e il pensiero di un incubo, di un dramma, di una delle più grandi tragedie dell’Occidente contemporaneo torna alla ribalta con tutta la sua inaudita violenza. I fatti Alle 08:46 ora locale di una ordinaria e caotica mattina newyorkese, un aereo di linea dell’American Airlines partito da Boston si schiantò contro le Torri Gemelle, le più alte del World Trade Center di Manhattan e in realtà di tutto il Nord America; il velivolo andò ad impattare contro la Torre Nord del WTC. Pochi minuti dopo, in qualunque punto del mondo fossimo, tutti sapevamo e vedevamo scene che non riusciremo mai a rimuovere dalle nostre menti. Alle 09:03, in diretta su ... Leggi su meteoweb.eu

limesonline : ?? #LimesNerd Buongiorno, come va? Ecco gli anniversari geopolitici di oggi ?? - JuventusTV : Accadde oggi: 1994 ?? La prima di Marcello #Lippi in Serie A ?? On demand, qui ?? - occhio_notizie : Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2011, una cicatrice indelebile nella storia dell'umanità #11settembre… - Ted0foro : @Federic49238225 @GiuseppeCorini @lageloni @CarloCalenda Lo spread lo fanno le intenzioni. Oggi Berlusconi non lo c… - infoitcultura : Accadde oggi: 9 settembre 1998, il mondo della musica perde Lucio Battisti -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi Accadde Oggi: “Miracle Mike”, ovvero l’incredibile storia del gallo che sopravvisse per ... Meteo Web Trapani, in fiamme l'auto del vicecomandante dei vigili urbani

Un incendio ha danneggiato l'automobile privata del vicecomandante dei vigili urbani di Trapani Mario Bosco. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi mentre la macchina si trovava in sos ...

Commissione d'inchiesta su David Rossi, la gioia della figlia: ora la verità

Oggi la commissione Finanze della Camera ha calendarizzato la proposta, di Walter Rizzetto ìdi Fratelli d'Italia, di istituire una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della com ...

Un incendio ha danneggiato l'automobile privata del vicecomandante dei vigili urbani di Trapani Mario Bosco. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi mentre la macchina si trovava in sos ...Oggi la commissione Finanze della Camera ha calendarizzato la proposta, di Walter Rizzetto ìdi Fratelli d'Italia, di istituire una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della com ...