Aborto farmacologico, la salute delle donne tra rispetto della legge e ascolto della scienza (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo dieci lunghi anni, il diritto alla salute e la libertà di scelta di tante donne italiane sembrano aver ritrovato il loro valore sociale, per troppo tempo gravemente perduto. Con l’aggiornamento delle linee guida tramite Circolare, annunciate dal Ministro Roberto Speranza sull’interruzione volontaria di gravidanza con l’uso di Mifepristone (Ru486) e prostaglandine, infatti, è stato eliminato l’obbligo di ricovero per le donne che scelgono di abortire - un obbligo non previsto da alcuna raccomandazione scientifica in letteratura - ed è stato prolungato di due settimane (dalla 7 alla 9 settimana di gravidanza) il termine per la somministrazione del farmaco, come da linee guida internazionali applicate nel resto d’Europa (negli Stati Uniti si arriva a 10). Un ... Leggi su huffingtonpost

Il vescovo Pavanello invita alla cultura della vita

LENDINARA (Rovigo) - Il vescovo Pavanello al santuario del Pilastrello di Lendinara per la feste patronali richiama l’attenzione dei credenti sulle recenti decisioni politiche riguardanti l’aborto che ...

