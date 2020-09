“Abbiamo una nuova arma nucleare, senza precedenti”. La rivelazione di Trump nel libro di Bob Woodward, il giornalista del Watergate (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ho costruito un sistema nucleare, un’arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si è mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c’è nessuno… quello che abbiamo è incredibile“. È una delle rivelazione che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto al giornalista Bob Woodward, nel corso di alcune interviste – tutte registrate – per il suo nuovo libro Rage. In questi giorni, la Cnn sta anticipando alcuni contenuti della nuova opera del giornalista che scoprì il Watergate. Woodward ha scritto che sue fonti anonime gli hanno confermato la ... Leggi su ilfattoquotidiano

