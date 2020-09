A Vicolungo 1.700 metri quadrati per i bambini, ecco 'Kinder Joy of moving Park' (Di giovedì 10 settembre 2020) Novara, 10 set.(Adnkronos) - Taglio del nastro per il 'Kinder Joy of moving Park' al Vicolungo The Style Outlets, in provincia di Novara, uno dei più grandi Outlet Village d'Italia. Il parco è un'area giochi ad accesso gratuito, dedicato in particolare ai ragazzi dai 5 ai 12 anni, in linea con il programma 'Joy of moving', progetto internazionale voluto dal Gruppo Ferrero per avvicinare all'attività motoria bambini e famiglie di tutto il mondo. Vicolungo The Style Outlets, a mezz'ora da Milano, è di proprietà di Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e Neinver, player europeo leader nel settore degli outlet. Il 'Kinder Joy of moving Park' nasce dalla collaborazione tra il Comune ... Leggi su liberoquotidiano

