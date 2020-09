A Teacher e Fargo pronti per il rilascio, Atlanta girata nel 2021, il futuro delle produzioni FX (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente FX parla del futuro del canale e del ritorno sul set, presentando A Teacher e Fargo 4 Quando il presidente di FX John Landgraf parla riesce sempre a trovare spunti di riflessione interessanti. Fu il primo, ormai diversi anni fa, a puntare l’attenzione sul numero di produzioni realizzate ogni anno, una cifra in crescita sempre più esponenziale e che ora, forse, tra Covid e streaming è destinata a rallentare. In questa nuova chiacchierata in cui ha parlato di Fargo, A Teacher e delle produzioni che ripartono (su cui torniamo tra poco), Landgraf ha toccato temi che lo riguardano più da vicino, legati al suo lavoro e all’identità di FX. La rete con l’ingresso nel gruppo Disney è di fatto ... Leggi su dituttounpop

