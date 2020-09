A Colleferro, dove i ragazzi piangono Willy e chiedono di non avere più paura (Di giovedì 10 settembre 2020) Colleferro.Piazza Oberdan è ricoperta di fiori. Lì dove sabato notte Willy Monteiro Duarte è stato pestato a morte adesso c’è spazio solo per il dolore. «Ciao Angelo», si legge su un cartello poggiato accanto a un cappello da chef ed è impossibile non sollevare lo sguardo e notare un altro cartello. È giallo e compare dietro a una rete di filo spinato. C’è scritto «zona militare». È il cartello appeso a una delle mura della caserma di Colleferro, qui a due passi da dove hanno ucciso Willy riempiendolo di calci e pugni per troppi minuti. Mentre gli amici scappavano per la paura, altri restavano immobili. Leggi su vanityfair

Willy sarebbe stato picchiato da quattro ragazzi per oltre venti minuti a Colleferro. Nella zona dove è stato ucciso il ragazzo ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso il pestaggio.

Willy sarebbe stato picchiato da quattro ragazzi per oltre venti minuti a Colleferro. Nella zona dove è stato ucciso il ragazzo ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso il pestaggio.