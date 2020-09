A Cinecittà World arriva “Portami con te – CineDog Festival Nazionale Cinecittà World” (Di giovedì 10 settembre 2020) 12 Settembre 2020 dalle ore 11.00 al tramonto Una giornata dedicata ai cani e ai loro amici umani. arriva a Cinecittà World “Portami con te – CineDog Festival Nazionale Cinecittà World”, un evento ideato con lo scopo di dire “No all’abbandono degli animali” e caratterizzato da numerosi appuntamenti tutti dalla parte dei quattrozampe. Attività cinofile, momento di incontro, condivisione e perfino un Dog Casting a caccia del testimonial di una nuova campagna per un’azienda del settore che si occupa di prodotti per l’igiene. All welcome Dogs: questo il messaggio lanciato dagli organizzatori perché tutti sono invitati a partecipare per una kermesse all’insegna dell’amore e del rispetto. Durante la ... Leggi su romadailynews

