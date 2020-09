A Cagliari la terapia intensiva è piena, il piano del governo per evitare la saturazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Qualora una seconda ondata di coronavirus dovesse pesare sulle terapie intensive degli ospedali italiani il governo vuole essere pronto. Si parla di terapie intensive mobili, ovvero quattro strutture da 300 posti l’una che verrebbero spostate dove servono. Già ieri a Cagliari si è registrato il tutto pieno dei posti in intensiva nell’ospedale Covid – otto in totale – e si fa sempre più urgente la necessità di avere un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che permetta di far fronte alla questione. La situazione in Italia, per ora, è sotto controllo con i posti di terapia intensiva attualmente disponibili. LEGGI ANCHE >>> Monitoraggio Gimbe: «Crescita settimanale rallentata. Impatto sulle terapie ... Leggi su giornalettismo

Open_gol : «I posti nella terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da Coronavirus dell'ospedale Santissima Trinità di Ca… - gherbitz : RT @RenaRoby: @MariaRo99325323 @gherbitz Ci credete che da quando ci sono questi qua abbiamo fatto più periodi con esercizio provvisorio ch… - giornalettismo : A #Cagliari la #terapiaintensiva è piena, il ministero della Salute vorrebbe creare delle terapie intensive mobili… - AntonelloCocco4 : RT @serenel14278447: Esauriti posti in terapia intensiva a Cagliari - 150sfumaturedih : Una donna di 50 anni senza patologie pregresse, contagiata dal figlio é finita in terapia intensiva a Cagliari. Not… -