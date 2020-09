A caccia dei farmers. Trump si gioca tutto, di nuovo, nelle aree rurali (Di giovedì 10 settembre 2020) In vista delle prossime elezioni statunitensi, non ci sono solamente la crisi sanitaria e le tensioni razziali a turbare i pensieri di Donald Trump. Un altro elemento troppo poco considerato - che avrà un peso non indifferente sul voto del prossimo novembre - è la questione del generale malcontento tra l’elettorato rurale.Quattro anni fa i repubblicani poterono contare su questo alleato. Cittadini bianchi, poco istruiti e che vivono al di fuori dai centri urbani sono alla base dei partiti populisti in tutto l’Occidente. Più nello specifico, Trump si assicurò la vittoria in molti Stati che fanno della produzione e della commercializzazione di materie prime (mais, su tutti) la loro peculiarità grazie a una strenua campagna elettorale che vedeva il farmer al centro del suo programma ... Leggi su huffingtonpost

