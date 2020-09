A Brescia la procura generale ha chiesto rinforzi per indagare sui morti da coronavirus. Il pg: “Grandissime difficoltà con organico ridotto” (Di giovedì 10 settembre 2020) A più di quattro mesi da quando la procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta sui morti da Covid-19 nella provincia, tra le più colpite per numero di decessi in rapporto alla popolazione, il comitato “Noi denunceremo” che riunisce i familiari delle vittime torna a chiedere verità e giustizia per i propri cari. “Non sono disposto a un’altra Ustica e ad aspettare 40 anni” per conoscere i responsabili, ha dichiarato il presidente Luca Fusco in una conferenza stampa straordinaria organizzata per presentare l’esito delle ricerche sull’accaduto condotte in autonomia dai volontari. Un dossier che finirà nelle mani del nuovo procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani, insediatosi proprio oggi. “Ogni singolo caso andrà ricostruito”, ha dichiarato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

Brescia, secondo l'Inps è invalido ma per la Procura è abile IL GIORNO Giudizio immediato per lo stupratore

di Beatrice Raspa A incastrarlo era stato il Dna, scoperto su un mascherina abbandonata a poca distanza dalla scena del crimine. E in quello stesso luogo dove era stata stuprata una donna di 69 anni, ...

CORONAVIRUS, intensiva quasi piena al Civile? Il Codacons punta il dito sulla movida

I numeri dei contagiati e dei ricoverati per Coronavirus, come noto, sono tornati a crescere. Anche nel Bresciano. “All’Ospedale Civile di Brescia – secondo quanto riporta una nota dell’associazione c ...

