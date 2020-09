A Bari una Scuola Anticipa Le Lezioni al 14 Settembre con Entrata in Aula alle 8,30 e poi 9 Giorni di DaD (Di giovedì 10 settembre 2020) Il calendario scolastico regionale prevede il via dell’anno scolastico il 24 Settembre ma viene Anticipato al 14. Si tratta istituto tecnico Euclide-Caracciolo al quartiere Japigia di Bari che, in una specifica nota firmata dalla dirigente scolastica, avvisa tutti i docenti, studenti e personale ATA che “il 14 Settembre gli alunni delle cinque prime classi frequenteranno il primo giorno di Scuola, entrando a orari scaglionati di mezz’ora uno dall’altro (a partire dalle 8.30).“ Dal 15, però, gli studenti svolgeranno per 9 Giorni la Didattica a Distanza fino al 24, Giorni in cui tutte le scuole della regione Puglia riapriranno ufficialmente. La motivazione di cominciare il 14, quindi esclusivamente per ... Leggi su youreduaction

