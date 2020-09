7 antiossidanti che faresti bene ad assumere tutti i giorni (Di giovedì 10 settembre 2020) . Che cosa sono gli antiossidanti Si tratta di sostanze che combattono un processo che ha luogo nelle cellule e che si chiama ossidazione. La fonte principale di antiossidanti sono i cibi di origine vegetale, ma alcuni antiossidanti sono anche prodotti dall’organismo. Sono antiossidanti la vitamina C, la vitamina E, il beta-carotene, il selenio e il manganese. Come funzionano Ogni antiossidante lavora in modo diverso. Insieme formano una “squadra” che può combattere l’azione dannosa dei radicali liberi. I radicali liberi causano ossidazione cellulare, un processo che è spesso alla base dell’invecchiamento e della malattia. L’organismo produce radicali liberi quando digerisce, quando reagisce all’esposizione al sole, al fumo di sigaretta, all’inquinamento, ... Leggi su pianetadonne.blog

umbriadop : Il Farro di Monteleone IGP analizzato in fase di progetto ha registrato un valore più elevato di fenoli e antiossid… - CristinaDragani : @noth2loos @greyonblack @gianlucac1 @ThManfredi @mtizzoni @micheleboldrin @liberioltre @lucianocapone @ricpuglisi G… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER POMESTEEN POWER, la bevanda ricca di antiossidanti che ci aiutano a contrastare l'invecchiamento - salutebuongiorn : Uva: che sia bianca, rosata o nera questi piccoli chicchi sono un concentrato di proprietà rigeneranti e antiossida… - cosimocava_it : Che estate sarebbe senza i peperoni. Sono ortaggi molto presenti nel mio orto, portano allegria sulla tavola con i… -

Ultime Notizie dalla rete : antiossidanti che Alimenti antiossidanti da aggiungere alla dieta RagusaNews Dieta LOVE: come funziona e cosa mangiare per perdere peso

Pronta a riuscire a perdere peso curando anche il tuo benessere psico-fisico? Per te c'è la dieta LOVE, un regime alimentare da attuare in 21 giorni.

Mango, le mille proprietà del frutto snellente e anticancro: i benefici, gli ultimi studi e come mangiarlo

Il mango è un frutto che, negli ultimi anni, ha visto crescere in maniera vertiginosa la propria diffusione anche in Europa: le proprietà e i benefici di cui si è spesso parlato sono stati confermati ...

Pronta a riuscire a perdere peso curando anche il tuo benessere psico-fisico? Per te c'è la dieta LOVE, un regime alimentare da attuare in 21 giorni.Il mango è un frutto che, negli ultimi anni, ha visto crescere in maniera vertiginosa la propria diffusione anche in Europa: le proprietà e i benefici di cui si è spesso parlato sono stati confermati ...