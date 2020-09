5G, sabato torniamo in piazza a manifestare. E spieghiamo le ragioni della nostra ‘tecnorivolta’ (Di giovedì 10 settembre 2020) sabato si torna a manifestare, stavolta coi sindaci insieme ai cittadini. A Roma in piazza del Popolo, contro il 5G, “per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione digitale”, per rinnovare al governo la richiesta di un’urgente sospensione della pericolosa sperimentazione dell'”internet delle cose”, che inevitabilmente avrà ripercussioni sociali, sanitarie, ambientali e geopolitiche, minando libertà personali (su tutte quella di non essere irradiati, obbligandoci a vivere con un’antenna a distanza ravvicinata: il wireless possibile cancerogeno Iarc equivale così ad un trattamento sanitario) e i diritti sanciti dalla Costituzione (art. 32 e 41, in primis, ma dovremmo parlare pure di privacy, inimmaginabile nel 1948). Sul palco si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (5G, sabato torniamo in piazza a manifestare. E spieghiamo le ragioni della nostra ‘tecnorivolta’) Playhitmusic -… - Filimatri : RT @M5SRoma3: Sabato 12 settembre dalle 10 torniamo in strada in via monte Massico 110 per informarvi sul REFERENDUM Il 20 e 21 settembre… - TovarishM5S : RT @M5SRoma3: Sabato 12 settembre dalle 10 torniamo in strada in via monte Massico 110 per informarvi sul REFERENDUM Il 20 e 21 settembre… - M5SRoma3 : Sabato 12 settembre dalle 10 torniamo in strada in via monte Massico 110 per informarvi sul REFERENDUM Il 20 e 21… - beingKappa : Oggi ho fatto una grande parte delle valigie. Sabato torniamo in città e mi viene da piangere -

Ultime Notizie dalla rete : sabato torniamo 5G, sabato torniamo in piazza a manifestare. E spieghiamo le ragioni della nostra ‘tecnorivolta’ Il Fatto Quotidiano Marsala torna protagonista con ‘Le Vie dei Tesori’: si parte il 12. Ecco i dettagli

Sabato 12 settembre a Marsala torneranno “Le Vie dei Tesori” , uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di gior ...

“Sant’in Jazz”: venerdì e sabato all’anfiteatro Bindi

Finale di stagione in musica a Santa Margherita Ligure, che torna ad ospitare, dopo quello proposto a inizio agosto, un doppio appuntamento nell’ambito del Sant’in Jazz, rassegna giunta alla settima e ...

Sabato 12 settembre a Marsala torneranno “Le Vie dei Tesori” , uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di gior ...Finale di stagione in musica a Santa Margherita Ligure, che torna ad ospitare, dopo quello proposto a inizio agosto, un doppio appuntamento nell’ambito del Sant’in Jazz, rassegna giunta alla settima e ...