10 murales di Banksy si possono ammirare anche da casa: merito dei tour virtuali (Di giovedì 10 settembre 2020) Internet è stato di grande supporto (e in quarantena più che mai), non stupisce dunque che anche l’arte si rifugi tra le sue confortevoli braccia. Chi ama particolarmente i murales di Banksy sparsi per il mondo sarà felice di sapere che è possibile ammirarli anche seduti comodamente da casa: certo, direte voi, non è la stessa cosa (forse perché non potete scattare una foto da condividere su Instagram?) e l’effetto non sarà lo stesso, ma perché non approfittare di un tour virtuale in piena regola fornito da Google Arts & Culture per ammirare i bellissimi murales del celebre street artist? Grazie infatti all’opportunità offerta da Google, potrete ... Leggi su tpi

Un “Banksy” a Ponte di Piave: comparso un murales in stazione

A Ponte di Piave compare un nuovo murales. A segnalare l’apparizione ... Dopotutto perché Banksy si e gli altri artisti no?”.

