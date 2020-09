“Zaniolo sta male, ha pensieri brutti”, la confessione del padre del calciatore della Roma (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Nicolò sta male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato”. Sono le parole del padre di Nicolò Zaniolo, Igor, in un’intervista a Gazzetta dello Sport. Il giovane talento di Roma e Nazionale ha subito lo stesso infortunio di gennaio, ma nell’altro ginocchio. Un nuovo inferno, proprio a pochi mesi dal ritorno in campo. Una mazzata, a livello psicologico prima ancora che fisico. Proprio per questo, d’accordo con famiglia e società, ... Leggi su calcioweb.eu

