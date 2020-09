Zaniolo, il padre rivela: “Sta male. Ha paura di non tornare quello di prima” (Di mercoledì 9 settembre 2020) A poche ore dall'esito degli esami effettuati da Nicolò Zaniolo, reduce dalla rottura del crociato del ginocchio, ecco suo padre, il signor Igor, parlare dello stato emotivo del ragazzo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il genitore ha ammesso una certa preoccupazione, sua e del calciatore.Zaniolo: il padre racconta lo shockcaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="523" Zaniolo (getty images)/caption"Come sta Nicolò? male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima", ha ammesso papà Igor. "Se è stata sfortuna o colpa di una preparazione sbagliata? Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo ... Leggi su itasportpress

