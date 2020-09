Zaniolo come Ibra: niente intervento a Villa Stuart: Nicolò vola negli Usa e si opererà a Pittsburgh (Di mercoledì 9 settembre 2020) niente Villa Stuart, e operazione rinviata entro sabato. Nicolò Zaniolo dopo un lungo consulto con la famiglia e lo staff della Roma ha deciso di non sottoporsi in Italia al nuovo intervento al ... Leggi su leggo

OfficialASRoma : In un momento come questo, vogliamo far sentire la vicinanza dei tifosi giallorossi a Nicolò Zaniolo. Scrivete qu… - RealPiccinini : In bocca al lupo di cuore a #Zaniolo per l’intervento di domani. Era tanto tempo che non vedevo un talento così pur… - MassMarianella : Grande vittoria ieri x l'Italia con un abbraccio speciale a Zaniolo. Splendido lavoro di @robymancio Con i giovani… - Fisio93 : RT @IsokineticMed: #TODAY: 'Per rispondere alla domanda sul perché #Zaniolo, così come altri giovani atleti, si rompono il crociato, abbiam… - Mottavia : @AndreaBiferi alcuni amici che lavorano come fisioterapisti dicono che Mariani utilizzi una tecnica diciamo ormai '… -