Zangrillo su Berlusconi: ​"Evoluzione favorevole dell'infezione polmonare" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Angelo Scarano Il professor Zangrillo è ottimista sul decorso clinico della patologia di Berlusconi: "Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti" Notizie rassicuranti dal San Raffaele sulla salute di Silvio Berlusconi ricoverato da sei giorni per il contagio da Covid. Il bollettino del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele è abbastanza chiaro: "Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, l’Evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti". ... Leggi su ilgiornale

Notizie rassicuranti dal San Raffaele sulla salute di Silvio Berlusconi ricoverato da sei giorni per il contagio da Covid. Il bollettino del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Tera ...Un quadro clinico in costante miglioramento, che fa ben sperare. E' quanto si legge nel bollettino medico dell'ospedale San Raffaele sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato per polmonite bil ...