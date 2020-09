Zanda: «Il taglio secco dei parlamentari è sbagliato» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il senatore ed ex tesoriere del Pd voterà No al referendum costituzionale, contro l'orientamento del partito: «Sono contrario per il modo in cui è fatto». E sulla sua nuova avventura come presidente del quotidiano Domani dice: «Mi piace l'idea che nasca un giornale e riuscirci in questo momento è quasi un miracolo».Senatore Zanda, come sta?«Mi chiama anche lei per il referendum costituzionale?»Sì.«Ma perché è interessato a quello che penso io sul referendum?»Non si sottovaluti.«Sono solo l'ultimo degli iscritti del Pd. E il mio voto conta poco».Non scherziamo: lei è il tesoriere uscente, l'ex capogruppo al Senato che ha seguito l'iter della riforma, l'amministratore di un nuovo quotidiano. Lei non può dire «uno vale uno».«Ma ci sono altri ... Leggi su panorama

CarterNicK50 : @carlobonini @SI_sinistra @VecchioConcetto @repubblica Nel 2008,dopo che venne formato un nuovo governo, alcuni sen… - CarterNicK50 : @GP_ArieteRosso Nel 2008,dopo che venne formato un nuovo governo, alcuni senatori del PD,tra cui Zanda e Anna Finoc… - CarterNicK50 : @christianrocca @Linkiesta Nel 2008,dopo che venne formato un nuovo governo, alcuni senatori del PD,tra cui Zanda e… - CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: @VecchioConcetto @mariolavia @repubblica @SergioStaino c'era nel 2008, dopo che venne formato un nuovo governo, alcuni sen… - NICOLACATAR : @VecchioConcetto @mariolavia @repubblica @SergioStaino c'era nel 2008, dopo che venne formato un nuovo governo, alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanda taglio Zanda: «Il taglio secco dei parlamentari è sbagliato» Panorama Referendum: perché Sì, perché No. È braccio di ferro sul taglio dei parlamentari

«A me è bastato leggere i lavori dei padri costituenti che vengono citati spesso a sproposito. La maggior parte voleva un rapporto di un parlamentare ogni 100.000 abitanti, cioè proprio come sarà in c ...

I molti significati politici del referendum del 20-21. Si vota per il taglio dei parlamentari. Ma in gioco c'è anche altro

Gentile Direttore, ci stiamo confrontando sul sì e sul no del referendum per il taglio dei parlamentari. Anche senza essere un matematico di professione, sono un pensionato, i numeri perfetti (400 e 2 ...

«A me è bastato leggere i lavori dei padri costituenti che vengono citati spesso a sproposito. La maggior parte voleva un rapporto di un parlamentare ogni 100.000 abitanti, cioè proprio come sarà in c ...Gentile Direttore, ci stiamo confrontando sul sì e sul no del referendum per il taglio dei parlamentari. Anche senza essere un matematico di professione, sono un pensionato, i numeri perfetti (400 e 2 ...