Yeman Crippa e i record batutti nello sport italiano

Quella dei record – nello sport – è una continua lotta contro il Tempo, una corsa ad inseguire centesimi di secondo, attimi. Trent'anni è durato il record di un atleta siciliano rimasto nel cuore di un'intera generazione, si chiamava Salvatore Antibo e nel 1990 coprì la distanza dei 5.000 metri in 13'05"59. Martedì sera – trent'anni dopo – un ragazzo di 23 anni, nato in Etiopia e cresciuto in Italia, ha superato quel record. Quella di Yemaneberhan – in etiope significa «La mano destra di Dio» – è la storia di un riscatto sulla vita, il riscatto di un bambino strappato alla guerra civile, adottato da una coppia milanese e così talentuoso (ha vinto 14 titoli giovanili in 6 discipline diverse) e tenace da trovare nell'atletica la sua ragione di vita. Il suo tempo – 13'02"26 fissato al «Golden Spike» di Ostrava – vale il nuovo primato italiano, che bissa il record nazionale dei 10.000 ottenuto da Yeman ai Mondiali di Doha nel 2019.

